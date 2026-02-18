"Карабах" оштрафован перед матчем с "Ньюкаслом"

Полузащитник "Карабаха" Кади Борхес дисквалифицирован на два матча после удаления в игре 20-го тура Мисли Премьер-лиги против "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет. Бразильский хавбек получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил. Кроме того, "Карабах" оштрафован на 1000 манатов.

Игрок "Имишли" Диогу Алмейда, удаленный за вторую желтую карточку после протеста в адрес арбитра, дисквалифицирован на один матч. Клуб из региона оштрафован на 2500 манатов. Еще 2500 манатов "Имишли" заплатит за выход постороннего лица на поле во время перерыва.

В концовке встречи болельщики агдамского клуба использовали пиротехнику. Поскольку подобное нарушение зафиксировано в третий раз в текущем сезоне, "Карабах" дополнительно оштрафован на 6000 манатов.