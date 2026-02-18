Моуринью: "Винисиусу не следовало вступать в конфликт с 60 тысячами зрителей"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью после поражения от "Реала" (0:1) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов подробно прокомментировал конфликт вокруг Винисиуса Жуниора и свое удаление.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cope.es, португальский специалист заявил, что не намерен занимать чью-либо сторону в спорной ситуации между Винисиусом и Джанлукой Престианни.

Он отметил: "Я поговорил с обоими. Винисиус говорит одно, Престианни — другое. Я не хочу быть предвзятым в пользу игроков "Бенфики" и не хочу говорить, что на сто процентов верю только Престианни. Но я также не могу встать на сторону "Реала" и заявить, что слова Винисиуса — абсолютная правда. Я не знаю. Я этого не знаю".

Моуринью подчеркнул, что до забитого мяча игра оставалась равной и напряженной.

"Все, что я знаю: до гола матч был интенсивным. "Бенфика" очень хорошо вошла в игру, а "Реал" был чрезвычайно силен. Затем, примерно с 30-й по 35-ю минуту, они изменили ход встречи. Винисиус забил гол, который мог забить только он или Мбаппе", — сказал тренер.

Отдельно специалист раскритиковал поведение бразильца после взятия ворот.

"После этого ему следовало оказаться на плечах партнеров по команде, а не вступать в конфликт с 60 тысячами зрителей на этом стадионе. Это единственное, что я могу сказать. Такое случается — в скольких странах, на скольких стадионах это происходило? Он игрок из другого мира, мне он очень нравится. Но когда ты забиваешь такой мяч, просто празднуй его с командой. На этом для нас матч закончился", — заявил Моуринью.

Говоря о своем удалении, тренер опроверг версию о протесте из-за возможной второй желтой карточки Винисиусу.

"Нет, нет. Меня удалили не поэтому. Меня удалили за то, что я сказал очень очевидную вещь: у арбитра был лист, где было указано, что Тчуамени, Каррерас и Хейсен не могут получить желтую карточку. Он не хотел предупреждать Каррераса и не хотел предупреждать Тчуамени. Я сказал ему об этом. Я провел 1400 матчей на скамейке и прекрасно понимаю, кому можно показать карточку, а кому нельзя. Мы знаем, как это работает. Но "Реал" заслужил победу, он был сильнее", — подчеркнул специалист.

В ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу" Моуринью будет отбывать дисквалификацию.

"Я не смогу сидеть на скамейке, не смогу зайти в раздевалку и не смогу общаться с командой. Для меня это сложно. Но рядом мои коллеги и ассистенты, они выполнят свою работу", — заключил он.