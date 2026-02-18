Томас Мюллер снова надел форму "Баварии"

Форвард "Ванкувер Уайткэпс" Томас Мюллер вновь появился в форме "Баварии", что вызвало волну обсуждений о возможном возвращении в мюнхенский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, появление 35-летнего нападающего в экипировке немецкого гранда связано не с трансфером, а с участием в рекламном ролике бренда Classic Football Shirts. Планов по возвращению в Европу у игрока нет.

Отметим, что Мюллер покинул родной клуб прошлым летом, завершив 25-летний период, связанный с "Баварией". Он присоединился к академии мюнхенцев в 2000 году в возрасте 10 лет, провел 743 официальных матча и завоевал 33 трофея.

Согласно ранее достигнутой договоренности, Мюллер проведет свои последние игры в форме "Баварии" на клубном чемпионате мира ФИФА, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.