Английские фанаты сорвали флаг "Челси" в бакинском пабе - ВИДЕО

Болельщики "Ньюкасла", прибывшие в Баку на матч Лиги чемпионов против "Карабаха", отметились провокацией в одном из пабов в центре города.

Как сообщает İdman.Biz, на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как группа английских фанатов срывает со стены флаг "Челси", бросает его на пол и сопровождает это насмешками и кричалками. Речь идет о демонстративных действиях в адрес принципиального соперника по английскому футболу.

Ожидается, что встречу на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова посетят около двух тысяч болельщиков из Англии. Матч "Карабах" – "Ньюкасл" начнется в 21:45 по бакинскому времени.