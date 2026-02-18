Звезда "Атлетика" может продолжить карьеру в Англии

Вингер "Атлетика" Нико Уильямс рассматривает вариант ухода из клуба по окончании сезона и может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, интерес к 23-летнему испанцу проявляет лондонский "Арсенал", который уже связался с представителями игрока и намерен сделать официальное предложение до открытия летнего трансферного окна.

По информации источника, Уильямс недоволен своим текущим положением и задумывается о смене обстановки ради дальнейшего развития. В "Атлетике" понимают, что удержать футболиста будет сложно, однако готовы отпустить его только при условии выплаты не менее 100 миллионов евро. При этом в Лондоне подобная сумма не считается непреодолимым препятствием.

Отметим, что в нынешнем сезоне Уильямс провел 26 матчей за "Атлетик", забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Баскский клуб занимает 10-е место в таблице Ла Лиги, имея в активе 28 очков.