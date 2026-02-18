Сотрудник "Реала" напал на президента "Бенфики" Руя Кошту

Один из сотрудников "Реала" в подтрибунном помещении стадиона "Эштадиу да Луж" повздорил с президентом "Бенфики" Руем Коштой, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cope.

По информации источника, представитель мадридской команды, не являющийся ни игроком, ни тренером, подрался с 53-летним португальцем.

В начале второго тайма на поле произошел конфликт, из-за которого игра была прервана на несколько минут. Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор забил гол, после чего услышал в свой адрес расистские оскорбления и указал на это арбитру.

Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля.