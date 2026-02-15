"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"

"Челси" и "Ливерпуль" рассматривают возможность подписания защитника "Ювентуса" Ллойда Келли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Мирко Ди Натале, английские клубы ищут центрального защитника на летнее трансферное окно и включили 27-летнего футболиста в список кандидатов.

Отмечается, что туринцы пока не планируют продавать игрока, однако его трансфер может обойтись покупателям примерно в 40-50 млн евро. Контракт Келли с клубом действует до лета 2029 года.

В текущем сезоне защитник провел 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 20 млн евро.