Слот объяснил спад результативности Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал игру вингера Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, специалист отметил, что уменьшение результативности связано с целым рядом факторов. По его словам, соперники лучше изучили игру египтянина, а также на взаимодействие повлияли постоянные изменения партнеров на правом фланге обороны.

Слот подчеркнул, что команда по-прежнему создает большое количество моментов и чаще остальных контролирует мяч, регулярно выводя нападающих на опасные позиции. Он добавил, что и в прошлом сезоне у Салаха были отрезки без голов, поэтому итоговые показатели станут понятны только по завершении чемпионата.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 26 матчей, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.