15 Февраля 2026
RU

Слот объяснил спад результативности Салаха

Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2026 11:35
14
Слот объяснил спад результативности Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал игру вингера Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, специалист отметил, что уменьшение результативности связано с целым рядом факторов. По его словам, соперники лучше изучили игру египтянина, а также на взаимодействие повлияли постоянные изменения партнеров на правом фланге обороны.

Слот подчеркнул, что команда по-прежнему создает большое количество моментов и чаще остальных контролирует мяч, регулярно выводя нападающих на опасные позиции. Он добавил, что и в прошлом сезоне у Салаха были отрезки без голов, поэтому итоговые показатели станут понятны только по завершении чемпионата.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 26 матчей, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"
11:59
Мировой футбол

"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"

Келли может стать целью английских клубов летом
"МЮ" поборется с "Арсеналом" за форварда "Брентфорда"
10:59
Мировой футбол

"МЮ" поборется с "Арсеналом" за форварда "Брентфорда"

Клубы следят за одним из лучших бомбардиров АПЛ

"Бавария" заинтересовалась нападающим "Галатасарая"
10:29
Мировой футбол

"Бавария" заинтересовалась нападающим "Галатасарая"

Мюнхенцы рассматривают Осимхена как усиление линии атаки
Спаллетти отказался от общения с прессой после поражения "Ювентуса"
09:38
Мировой футбол

Спаллетти отказался от общения с прессой после поражения "Ювентуса"

Скандал с удалением привел к конфликту тренеров с арбитром
Флик готовит "тактическую революцию", чтобы отыграть отставание в четыре мяча в противостоянии с "Атлетико"
08:14
Мировой футбол

Флик готовит "тактическую революцию", чтобы отыграть отставание в четыре мяча в противостоянии с "Атлетико"

В "Барселоне" уверены, что смогут добиться необходимого результата
Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру
06:34
Мировой футбол

Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру

Ранее 41-летний португалец бойкотировал игры с "Аль-Риядом" и "Аль-Иттихадом"

Самое читаемое

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR