"МЮ" поборется с "Арсеналом" за форварда "Брентфорда"

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к нападающему "Брентфорда" Игору Тьяго.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports Boom, английские гранды планируют дождаться итогов сезона и возможного выхода "пчел" в еврокубки, после чего могут начать борьбу за 24-летнего форварда.

Отмечается, что лондонский клуб будет готов рассмотреть продажу игрока при предложении свыше 71 млн фунтов. Оба клуба рассчитывали на большую результативность от нападающих, приобретенных прошлым летом.

В текущем сезоне Тьяго забил 17 мячей и занимает второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги. Его контракт рассчитан до лета 2031 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет около 35 млн евро.