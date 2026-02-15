15 Февраля 2026
"Бавария" заинтересовалась нападающим "Галатасарая"

Мировой футбол
15 Февраля 2026 10:29
"Бавария" может попытаться подписать нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, мюнхенский клуб включил нигерийского форварда в список кандидатов на усиление линии атаки и следит за ситуацией вокруг возможного трансфера.

Отмечается, что интерес к игроку проявляют и другие европейские команды, поэтому борьба за него может начаться уже в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Осимхен забил 15 голов и отдал девять результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. По оценке Transfermarkt, стоимость 27-летнего футболиста составляет около 75 млн евро.

İdman.Biz
