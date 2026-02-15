Спаллетти отказался от общения с прессой после поражения "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти бойкотировал пресс-конференцию после матча 25-го тура Серии A против "Интера" (2:3), сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia.

Встреча прошла 14 февраля и сопровождалась напряженной атмосферой.

Ключевой эпизод произошел в концовке первого тайма, когда арбитр удалил защитника "Ювентуса" Пьера Калюлю. Решение вызвало бурную реакцию тренерского штаба гостей, а в подтрибунном помещении едва не произошла стычка с судьей.

После финального свистка Спаллетти отказался общаться со СМИ.

В следующем туре "Интер" сыграет на выезде с "Лечче", а "Ювентус" дома встретится с "Комо". Оба матча состоятся 21 февраля. Сейчас миланцы лидируют в чемпионате с 61 очком, тогда как туринский клуб занимает четвертое место, имея 46 баллов.