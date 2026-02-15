Флик готовит "тактическую революцию", чтобы отыграть отставание в четыре мяча в противостоянии с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик готовит "масштабную тактическую революцию" для ответного матча полуфинала Кубка Испании с мадридским "Атлетико" (3 марта). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline.

По информации источника, в "Барселоне" уверены, что смогут отыграть отставание в четыре мяча, если команда сделает особый акцент на атаке. Возможно, нападающие Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Рафинья и Ламин Ямаль выйдут в стартовом составе одновременно.

В первом матче полуфинала Кубка Испании "сине-гранатовые" уступили со счетом 0:4. Все четыре гола команда Флика пропустила в первом тайме.