15 Февраля 2026
RU

Флик готовит "тактическую революцию", чтобы отыграть отставание в четыре мяча в противостоянии с "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2026 08:14
14
Флик готовит "тактическую революцию", чтобы отыграть отставание в четыре мяча в противостоянии с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик готовит "масштабную тактическую революцию" для ответного матча полуфинала Кубка Испании с мадридским "Атлетико" (3 марта). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline.

По информации источника, в "Барселоне" уверены, что смогут отыграть отставание в четыре мяча, если команда сделает особый акцент на атаке. Возможно, нападающие Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Рафинья и Ламин Ямаль выйдут в стартовом составе одновременно.

В первом матче полуфинала Кубка Испании "сине-гранатовые" уступили со счетом 0:4. Все четыре гола команда Флика пропустила в первом тайме.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру
06:34
Мировой футбол

Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру

Ранее 41-летний португалец бойкотировал игры с "Аль-Риядом" и "Аль-Иттихадом"
Спалетти набросился на судью после завершения матча "Интер" — "Ювентус"
04:20
Мировой футбол

Спалетти набросился на судью после завершения матча "Интер" — "Ювентус"

В потасовке также участвовал директор "Ювентуса"
Мадридский "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Винисиус оформил дубль с пенальти
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" в 1/16 финала Кубка Англии - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:06
Мировой футбол

"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" в 1/16 финала Кубка Англии - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Мерсисайдцы вышли в 1/8 турнира
"Интер" в большинстве вырвал победу над "Ювентусом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Мировой футбол

"Интер" в большинстве вырвал победу над "Ювентусом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Интер" одержал шестую победу подряд
Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру
01:15
Мировой футбол

Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру

Английскому форварду потребовалось 743 игры в клубах и сборной

Самое читаемое

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды