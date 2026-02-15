Спалетти набросился на судью после завершения матча "Интер" — "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти набросился на судью Федерико Ла Пенну после окончания гостевого матча 25-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:3).

Как сообщает İdman.Biz, в потасовке у входа в подтрибунное помещение также участвовали директор "Ювентуса" Дамьен Комолли и руководитель отдела международных отношений и скаутинга Джорджо Кьеллини. В итоге судью увели.

На 42-й минуте арбитр удалил защитника "Ювентуса" Пьера Калюлю после того, как защитник "Интера" Алессандро Бастони симулировал контакт с ним.

"Ювентус" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии с 46 очками после 25 игр. "Интер" (61 очко после 25 матчей) лидирует.