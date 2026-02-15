15 Февраля 2026
RU

Спалетти набросился на судью после завершения матча "Интер" — "Ювентус"

Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2026 04:20
27
Спалетти набросился на судью после завершения матча "Интер" — "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти набросился на судью Федерико Ла Пенну после окончания гостевого матча 25-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:3).

Как сообщает İdman.Biz, в потасовке у входа в подтрибунное помещение также участвовали директор "Ювентуса" Дамьен Комолли и руководитель отдела международных отношений и скаутинга Джорджо Кьеллини. В итоге судью увели.

На 42-й минуте арбитр удалил защитника "Ювентуса" Пьера Калюлю после того, как защитник "Интера" Алессандро Бастони симулировал контакт с ним.

"Ювентус" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии с 46 очками после 25 игр. "Интер" (61 очко после 25 матчей) лидирует.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мадридский "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" - ОБНОВЛЕНО
02:10
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" - ОБНОВЛЕНО

Винисиус оформил дубль с пенальти
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" в 1/16 финала Кубка Англии - ОБНОВЛЕНО
02:06
Мировой футбол

"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" в 1/16 финала Кубка Англии - ОБНОВЛЕНО

Мерсисайдцы вышли в 1/8 турнира
"Интер" в большинстве вырвал победу над "Ювентусом" - ОБНОВЛЕНО
01:55
Мировой футбол

"Интер" в большинстве вырвал победу над "Ювентусом" - ОБНОВЛЕНО

"Интер" одержал шестую победу подряд
Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру
01:15
Мировой футбол

Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру

Английскому форварду потребовалось 743 игры в клубах и сборной
Марк Кукурелья рискует пропустить матч с "Арсеналом"
00:35
Мировой футбол

Марк Кукурелья рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Ранее испанский защитник был заменен после первого тайма во встрече с "Лидсом"
Главный тренер сборной Венгрии рассказал о главной мечте Доминика Собослаи
00:15
Мировой футбол

Главный тренер сборной Венгрии рассказал о главной мечте Доминика Собослаи

Доминик Собослаи перешел в "Ливерпуль" в 2023 году из "РБ Лейпциг"

Самое читаемое

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды