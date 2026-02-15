15 Февраля 2026
Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру

15 Февраля 2026 06:34
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, когда Криштиану Роналду завершит карьеру, сообщает İdman.Biz.

"У нас есть статистика. Если бы вы собирались проанализировать как игрока, у которого ухудшается физическая форма, то увидели бы, что это не тот случай. Его физические данные свидетельствуют о том, что он может играть дальше и дальше.

Думаю, вопрос скорее в том, когда он почувствует, что настало подходящее время. Думаю, он игрок, который очень критичен к себе. Когда он увидит, что не может помочь команде, он сам решит, когда завершить карьеру", — сказал Мартинес в интервью BBC.

