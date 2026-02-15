15 Февраля 2026
Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру

15 Февраля 2026 01:15
Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру

Нападающий "Баварии" Харри Кейн оформил дубль в матче 22-го тура Бундеслиги против "Вердера" (3:0) и достиг отметки в 500 забитых мячей за профессиональную карьеру, сообщает İdman.Biz.

Английскому форварду потребовалось 743 игры в клубах и сборной, чтобы покорить этот рубеж. Он превзошел результат Криштиану Роналду, который забил 500 голов за 755 матчей. Рекордсменом по скорости остается Лионель Месси, затративший на это 632 игры.

Большую часть голов Кейн забил в составе "Тоттенхэма" — 280 мячей. За "Баварию" он отличился 126 раз, за сборную Англии — 78. Также на его счету 9 голов за "Миллуолл", 5 — за "Лейтон Ориент" и 2 — за "Лестер".

İdman.Biz
