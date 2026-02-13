Совладелец "Манчестер Юнайтед" извинился после скандала из-за слов о мигрантах

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф принес извинения семье Глэйзеров за свои заявления о мигрантах в Великобритании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, ранее бизнесмен заявил, что мигранты "колонизировали страну", после чего владельцы контрольного пакета акций клуба выразили обеспокоенность возможным ущербом репутации команды.

По данным источника, в руководстве опасаются, что ситуация может повлиять на перспективы строительства нового стадиона.

Ранее также сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа, чтобы решить, есть ли основания для официального расследования.