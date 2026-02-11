11 Февраля 2026
RU

Мбаппе оскорбил судей, но избежит наказания

Мировой футбол
Новости
11 Февраля 2026 18:57
42
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не будет наказан за резкие высказывания в адрес судейской бригады.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, французский форвард пытался добиться от арбитров разъяснения эпизода с офсайдом. Поскольку рефери проигнорировали его обращение, Мбаппе в подтрибунном помещении позволил себе назвать судей "клоунами".

По информации источника, дисциплинарных последствий не последует, поскольку оскорбительные слова футболиста не были отражены в официальном судейском отчете. Именно этот факт повлиял на решение по делу.

Напомним, в матче 23-го тура Ла Лиги "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" со счетом 2:0. Мбаппе стал автором второго забитого мяча. После 23 туров мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на одно очко.

