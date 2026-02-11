11 Февраля 2026
Руни жестко раскритиковал фаната "Манчестер Юнайтед" из-за челленджа с прической - ФОТО

11 Февраля 2026 21:38
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни резко высказался в адрес болельщика Фрэнка Илетта, устроившего необычный челлендж.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, фанат пообещал не стричь волосы до тех пор, пока "Манчестер Юнайтед" не одержит пять побед подряд. Однако Руни считает, что подобные акции лишь отвлекают внимание от самой команды.

"Я бы его отправил подальше, он просто действует мне на нервы. Мы говорим, как [Майкл] Кэррик и "Юнайтед" пытаются выиграть пятый матч подряд, но всех волнует только то, подстрижется этот парень или нет. Уверен, он будет очень расстроен, если "Юнайтед" выиграет пятую игру, потому что внезапно он станет никому не нужен", - заявил Руни.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Вест Хэм" и не продлил победную серию до пяти матчей, поэтому челлендж болельщика продолжается.

