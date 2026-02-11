"Ливерпуль" поставил Слоту жесткие условия

Будущее главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота остается под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Touchline, руководство "красных" потребовало от нидерландского специалиста сосредоточиться на победе в Кубке Англии и Лиге чемпионов, фактически отказавшись от борьбы за чемпионство в Премьер-лиге.

По информации источника, если Слот не выиграет один из этих турниров и не обеспечит команде участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, он может быть отправлен в отставку по окончании текущей кампании.

В настоящее время "Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице английского чемпионата. В Кубке Англии команда вышла в четвертый раунд, а в Лиге чемпионов продолжит выступление с 1/8 финала.