78-летний Реднапп готов вернуться в "Тоттенхэм" после отставки Франка

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп выразил готовность вновь возглавить лондонскую команду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, заявление прозвучало после того, как 11 февраля "шпоры" отправили в отставку наставника Томас Франк.

"Я бы с удовольствием вернулся в "Тоттенхэм". Без всяких сомнений. Однако я реалист и не живу в мире иллюзий. Вероятность того, что я получу эту работу, крайне мала. У них есть мой номер. Если кто-то захочет мне позвонить, они знают, где я нахожусь. Смог бы я справиться с этой задачей? Конечно", - заявил Реднапп.

Он также отметил, что клубу необходим тренер, который вернет команду к основам игры - дисциплине, самоотдаче и активному прессингу после потери мяча.

Реднапп возглавлял "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. В сезоне-2009/2010 он был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги и семь раз получал награду лучшему тренеру месяца.