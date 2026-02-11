12 Февраля 2026
78-летний Реднапп готов вернуться в "Тоттенхэм" после отставки Франка

11 Февраля 2026 23:59
26
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп выразил готовность вновь возглавить лондонскую команду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, заявление прозвучало после того, как 11 февраля "шпоры" отправили в отставку наставника Томас Франк.

"Я бы с удовольствием вернулся в "Тоттенхэм". Без всяких сомнений. Однако я реалист и не живу в мире иллюзий. Вероятность того, что я получу эту работу, крайне мала. У них есть мой номер. Если кто-то захочет мне позвонить, они знают, где я нахожусь. Смог бы я справиться с этой задачей? Конечно", - заявил Реднапп.

Он также отметил, что клубу необходим тренер, который вернет команду к основам игры - дисциплине, самоотдаче и активному прессингу после потери мяча.

Реднапп возглавлял "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. В сезоне-2009/2010 он был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги и семь раз получал награду лучшему тренеру месяца.

