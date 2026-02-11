11 Февраля 2026
RU

"Реал" объявил о примирении с УЕФА по вопросу Суперлиги

Мировой футбол
Новости
11 Февраля 2026 19:10
30
"Реал" объявил о примирении с УЕФА по вопросу Суперлиги

Мадридский "Реал" сообщил о достижении договоренности с УЕФА по вопросу функционирования европейской Суперлиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, "Реал", УЕФА и Ассоциация европейских футбольных клубов достигли соглашения, направленного на благо европейского клубного футбола. Ранее мадридский клуб являлся одним из главных сторонников идеи создания Суперлиги.

В заявлении подчеркивается, что после нескольких месяцев обсуждений стороны пришли к принципиальному соглашению, основанному на соблюдении принципа спортивных заслуг, обеспечении долгосрочной устойчивости клубов и улучшении опыта болельщиков за счет использования современных технологий.

Отмечается, что достигнутые договоренности также должны способствовать урегулированию юридических споров, связанных с проектом европейской Суперлиги, после внедрения согласованных принципов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Руни жестко раскритиковал фаната "Манчестер Юнайтед" из-за челленджа с прической - ФОТО
21:38
Мировой футбол

Руни жестко раскритиковал фаната "Манчестер Юнайтед" из-за челленджа с прической - ФОТО

Легенда клуба считает, что внимание к болельщику отвлекает от команды

"Тоттенхэм" начал переговоры по защитнику "Реала"
20:58
Мировой футбол

"Тоттенхэм" начал переговоры по защитнику "Реала"

Лондонский клуб рассчитывает подписать Антонио Рюдигера летом

Мбаппе оскорбил судей, но избежит наказания
18:57
Мировой футбол

Мбаппе оскорбил судей, но избежит наказания

Форвард "Реала" не понесет дисциплинарных санкций после инцидента в Валенсии

Фрейша о деле Негрейры: "Никто в мире не считает, что "Барселона" побеждала благодаря судьям"
18:18
Мировой футбол

Фрейша о деле Негрейры: "Никто в мире не считает, что "Барселона" побеждала благодаря судьям"

Бывший директор каталонского клуба обвинил "Реал" в попытке переложить ответственность

Рэшфорд не поможет "Барселоне" в матче с "Атлетико"
17:50
Мировой футбол

Рэшфорд не поможет "Барселоне" в матче с "Атлетико"

Форвард пропустит игру из-за проблем с коленом
Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"
15:30
Мировой футбол

Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"

Защитник каталонского клуба назвал своего кандидата игроком мирового уровня

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены