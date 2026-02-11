"Реал" объявил о примирении с УЕФА по вопросу Суперлиги

Мадридский "Реал" сообщил о достижении договоренности с УЕФА по вопросу функционирования европейской Суперлиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, "Реал", УЕФА и Ассоциация европейских футбольных клубов достигли соглашения, направленного на благо европейского клубного футбола. Ранее мадридский клуб являлся одним из главных сторонников идеи создания Суперлиги.

В заявлении подчеркивается, что после нескольких месяцев обсуждений стороны пришли к принципиальному соглашению, основанному на соблюдении принципа спортивных заслуг, обеспечении долгосрочной устойчивости клубов и улучшении опыта болельщиков за счет использования современных технологий.

Отмечается, что достигнутые договоренности также должны способствовать урегулированию юридических споров, связанных с проектом европейской Суперлиги, после внедрения согласованных принципов.