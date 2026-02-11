11 Февраля 2026
"Тоттенхэм" начал переговоры по защитнику "Реала"

11 Февраля 2026 20:58
Лондонский "Тоттенхэм" инициировал переговоры о возможном подписании защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, английский клуб рассматривает вариант приобретения немецкого футболиста в предстоящее летнее трансферное окно. По информации источника, "Тоттенхэм" намерен убедить игрока не продлевать контракт с "Реалом".

Ранее сообщалось, что Рюдигер был готов пойти на существенное снижение зарплаты ради продолжения карьеры в мадридском клубе. Однако окончательного решения о своем будущем защитник пока не принял. При этом он выражает желание вновь выступать в Англии.

Отмечается, что интерес к футболисту также проявляют "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас". Кроме того, у игрока есть предложения из Саудовской Аравии, где ему готовы предложить более выгодные финансовые условия.

Действующий контракт Рюдигера с "Реалом" истекает летом, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.

