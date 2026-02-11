Фрейша о деле Негрейры: "Никто в мире не считает, что "Барселона" побеждала благодаря судьям"

Бывший директор "Барселоны" Тони Фрейша высказался по поводу дела Негрейры и заявил, что в мировом футболе никто не считает успехи каталонского клуба результатом судейской помощи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Partidazo de COPE, функционер также связал критику в адрес "Барселоны" с позицией мадридского "Реала".

"Поскольку "Реалу" нужно скрывать позор своей истории, позор с оказываемой ему помощью, он вынужден порочить и обвинять других. То, что сейчас делают с "Барселоной", - это подло. Никто в мире футбола и вообще никто в мире не подозревает и не думает, что она выигрывала благодаря какой-то благосклонности судей. Вообще никто", - отметил Фрейша.

Напомним, что в 2023 году "Барселоне" и ее бывшему руководству были предъявлены обвинения по делу о выплатах экс-вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Следствие сочло преступлением переводы нескольких миллионов евро, которые каталонский клуб осуществлял в период с 2001 по 2018 год.