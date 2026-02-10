10 Февраля 2026
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

10 Февраля 2026 10:42
Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли за несколько дней проиграл крупную сумму денег, играя в покер в одном из казино Лондона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, 29-летний футболист после расторжения контракта с "Комо" 1 сентября прошлого года остается без клуба и регулярно посещает казино, где играет в покер. По информации источника, за последние несколько дней Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов, при этом за одну ночь его потери неоднократно достигали 25 тысяч фунтов.

Источник в казино рассказал, что из-за масштабов проигрышей Алли среди постоянных игроков стали называть "китом" - термином из покерного жаргона, которым обозначают слабого игрока с крупными суммами денег.

Один из покеристов заявил: "Мы все ждем появления Деле в казино, потому что поймать кита - мечта любого серьезного игрока. Как только он появляется, сразу распространяется сообщение: "Деле готов к игре", и все спешат за стол, зная, что там можно легко заработать. За последние две недели он приходит почти через день, чаще всего рано утром, иногда один, иногда с компанией. Он поднимается на верхний этаж к столам с высокими ставками, играет часами и почти каждый раз проигрывает 25 тысяч фунтов. Думаю, это дневной кредитный лимит, установленный для него казино", - сказал игрок.

Другой анонимный источник отметил, что Алли в казино практически ни с кем не общается и не производит впечатления счастливого человека.

İdman.Biz
