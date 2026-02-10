10 Февраля 2026
RU

Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 10:27
22
Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

В спортивном информационном поле распространилась публикация, в которой имя Ламина Ямаля оказалось связано с делом о насилии.

Как сообщает İdman.Biz, издание ABC Cataluna написало, что гражданка Нидерландов обвинила брата Ансу Фати в изнасиловании и указала, что инцидент якобы произошел в доме Ямаля. В материале также утверждалось, что по данному факту проводится полицейское расследование.

Спустя короткое время Mossos d'Esquadra опровергли эту информацию и заявили, что дом Ламина Ямаля не имеет никакого отношения к произошедшему. После этого ABC Cataluna удалила первоначальную публикацию и внесла изменения, сославшись на позицию правоохранительных органов.

В первой версии материала говорилось, что женщина после вечеринки в ночном клубе проснулась в доме Ямаля, практически ничего не помнила и утверждала, что находилась рядом с братом Ансу Фати, которого она назвала причастным к преступлению.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу
12:38
Мировой футбол

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Эпизод произошел после матча турецкой Суперлиги и привлек внимание болельщиков
Рафинья жестко высказался о персональных наградах
12:08
Мировой футбол

Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

Футболист "Барселоны" получил приз Toreski и заявил о несправедливости в прошлом сезоне
Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat
11:31
Мировой футбол

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

Поединок состоится 13 февраля и вызвал большой интерес у болельщиков
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года
10:42
Мировой футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

Деле Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов в покер в лондонском казино
Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт
09:42
Мировой футбол

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

"Чикаго Файр" сохраняет интерес к форварду "Барселоны"
Димарко близок к продлению контракта с "Интером"
09:15
Мировой футбол

Димарко близок к продлению контракта с "Интером"

Новый договор защитника может быть рассчитан до 2030 года

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"