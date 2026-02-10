Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

В спортивном информационном поле распространилась публикация, в которой имя Ламина Ямаля оказалось связано с делом о насилии.

Как сообщает İdman.Biz, издание ABC Cataluna написало, что гражданка Нидерландов обвинила брата Ансу Фати в изнасиловании и указала, что инцидент якобы произошел в доме Ямаля. В материале также утверждалось, что по данному факту проводится полицейское расследование.

Спустя короткое время Mossos d'Esquadra опровергли эту информацию и заявили, что дом Ламина Ямаля не имеет никакого отношения к произошедшему. После этого ABC Cataluna удалила первоначальную публикацию и внесла изменения, сославшись на позицию правоохранительных органов.

В первой версии материала говорилось, что женщина после вечеринки в ночном клубе проснулась в доме Ямаля, практически ничего не помнила и утверждала, что находилась рядом с братом Ансу Фати, которого она назвала причастным к преступлению.