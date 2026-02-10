Дубль Малена принес "Роме" уверенную победу над "Кальяри" - ВИДЕО

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" со счетом 2:0. Как сообщает İdman.Biz, решающую роль в игре сыграл форвард хозяев Дониэлл Мален, оформивший дубль.

Хозяева владели заметным преимуществом с первых минут. На 25-й минуте Джанлука Манчини выполнил точную передачу на ход Малену, который выскочил к воротам и эффектным ударом перебросил голкипера, открыв счет в матче.

Во втором тайме давление "Ромы" продолжилось. В середине второй половины встречи Зеки Челик ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Мален опередил защитников и ударом в одно касание забил второй мяч, оформив дубль.

Гости также имели шанс отличиться - дальний удар Ибрахима Сулеманы пришелся в перекладину, однако счет так и не изменился.

После этой победы "Рома" набрала 39 очков и сравнялась с "Ювентус" на четвертом месте турнирной таблицы Серии А. "Кальяри" располагается на 12-й позиции.