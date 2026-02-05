50 тысяч болельщиков и драматичный финал: "Кельн" вылетел из Юношеской лиги УЕФА - ВИДЕО

Юношеская команда "Кельна" установила рекорд посещаемости Юношеской лиги УЕФА, однако уступила "Интеру" в 1/16 финала турнира.

Как сообщает İdman.Biz, матч, прошедший при 50 тысячах зрителей, стал самым посещаемым в истории турнира.

Молодежь "Кельна" долгое время оказывала достойное сопротивление фавориту. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 50-й минуте Леонардо Бовио вывел "Интер" вперед, однако Финн Шентен, имеющий опыт выступлений в Бундеслиге, сравнял счет на 80-й минуте.

Развязка наступила в добавленное время. Дилан Сарате отличился на 90+7-й минуте, а Роберт Кукулис забил на 90+9-й, принеся "Интеру" победу со счетом 3:1.