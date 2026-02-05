Форвард "Гамбурга" получил рекордный штраф за вождение в нетрезвом виде

Нападающий "Гамбурга" Жан-Люк Домпе подвергся дисциплинарному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает İdman.Biz, в конце января футболист был остановлен полицией, а тест на алкоголь показал наличие спирта в его организме.

Руководство "Гамбурга" провело дисциплинарное заседание с участием 30-летнего игрока. Домпе был оштрафован на шестизначную сумму, ставшую рекордной для клуба, а также временно отстранен от матчей Бундеслиги до следующего уведомления.

"Я понимаю, что простого извинения недостаточно. Я не оправдал ожиданий, которые на меня возлагались как на пример для других. Я допустил серьезные ошибки и, конечно, приму все последствия. Я понимаю, насколько разочарованы клуб, тренерский штаб и все болельщики, которые меня поддерживали. Мне действительно очень жаль. Прошу прощения за то, что подвел команду в важный момент", - сказал Домпе официальному сайту "Гамбурга".

Футболист также заявил о намерении заняться социальной деятельностью. Ожидается, что Домпе вернется к тренировкам уже на этой неделе, после чего клуб оценит его готовность к возможному возвращению на поле.