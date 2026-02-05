"Реал" рассчитывает на возможный трансфер полузащитника "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" считает, что в будущем сможет подписать полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мак Аллистера, сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Марио Кортегану.

По информации источника, в прошлом сезоне бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти обращался к руководству клуба с просьбой рассмотреть возможность подписания аргентинского хавбека. Сделка тогда не состоялась, однако в Мадриде получили положительный отклик, а сам футболист по-прежнему пользуется симпатией у "сливочных".

Отмечается, что действующий контракт Мак Аллистера с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2028 года, что может сделать потенциальный трансфер более реальным, если мадридский клуб вновь решит вернуться к кандидатуре игрока.

Алексис Мак Аллистер перешел в "Ливерпуль" из "Брайтона" в 2023 году за 42 миллиона евро. В текущем сезоне аргентинский полузащитник провел за "красных" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.