9 Декабря 2025
"Барселоне" и "Ливерпулю" интересен бразилец из Серии А

9 Декабря 2025 05:12
"Барселона" и "Ливерпуль" вошли в число клубов, которые активно следят за ситуацией вокруг полузащитника "Аталанты" Эдерсона, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfer News Live.

По данным источника, чтобы рассчитывать на покупку 26-летнего бразильца, клубам необходимо быть готовыми заплатить около 55 миллионов евро. Эдерсон выступает за "Аталанту" с лета 2022 года и за это время провел 153 матча, отметившись 14 голами и 5 результативными передачами.

Ранее интерес к бразильцу приписывали нескольким европейским грандам, что подтверждает его востребованность на трансферном рынке.

İdman.Biz

