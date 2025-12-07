Эльнур Чодаров: "Против "Карабаха" команда выглядела одной, против нас - совершенно другой"

Главный тренер "Шамахы" Эльнур Чодаров прокомментировал победу своей команды над "Карван-Евлахом" (3:0) в матче XIV тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

По словам специалиста, игра получилась именно такой, какой ее ожидали в тренерском штабе:

"Матч вышел интересным, напряженным и качественным. Особенно первый тайм. Мы проанализировали их две последние игры. Против "Карабаха" команда выглядела одной, против нас - совершенно другой. Мы знали, что так и будет. Во втором тайме мы добавили в скорости, стали играть агрессивнее и интенсивнее впереди, что и принесло нам результат. И хочу отметить, что к концу матча на поле было шесть местных футболистов".

