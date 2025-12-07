Салах: "Уважаю Холанда, но сейчас я лучший бомбардир АПЛ"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что продолжает сталкиваться с критикой, несмотря на свои результаты и вклад в успехи клуба. 33-летний египтянин подчеркнул, что на данный момент является лучшим действующим бомбардиром английской Премьер-лиги - на его счету 190 голов, передает İdman.Biz.

"При всем уважении ко всем. Я уважаю Холанда, но буду говорить о нем. Сейчас я лучший бомбардир английской Премьер-лиги. Он пока что не лучший. Надеюсь, он сможет преуспеть и будет доволен. Уважаю его, и Эрлинг знает об этом.

Я лучший бомбардир, лучший игрок, я выиграл чемпионат в таком стиле, но именно мне приходится защищаться перед СМИ и болельщиками", - сказал Салах журналистам после матча с "Лидсом" (3:3), который он провел на скамейке запасных.

Эрлинг Холанд к настоящему моменту забил 100 голов в 112 матчах АПЛ.

İdman.Biz