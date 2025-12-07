"Манчестер Сити" хочет обменять игрока на Арду Гюлера из "Реала"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Арде Гюлеру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Defensa Central, "Ман Сити" даже готов предложить мадридскому клубу обмен с участием Родри. Однако, как отмечает источник, вероятность такого трансфера стремится к нулю - "сливочные" не рассматривают возможность расставания с турецким талантом.

Арда Гюлер, которому исполнилось 20 лет, считается одним из наиболее перспективных игроков "Реала", и руководство клуба категорически не намерено отпускать его. Сам футболист также не планирует покидать Мадрид.

Что касается Родри, то ситуация вокруг него осложнена регулярными травмами. За последние месяцы 29-летний испанец неоднократно оказывался в лазарете из-за проблем с коленом и бедром, пропуская значительное количество матчей.

İdman.Biz