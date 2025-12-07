Экс-хавбек "Реала": "Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду, чем Ямаль"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути высказал мнение о сравнении Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля с величайшими футболистами в истории. По его словам, именно форвард "сливочных" находится значительно ближе к уровню Лионеля Месси, Диего Марадоны и Криштиану Роналду, чем юный вингер "Барселоны", передает İdman.Biz.

Журналист спросил Гути, согласен ли он с мнением тренера сборной Испании Де ла Фуэнте, который заявил, что Ламин Ямаль способен достичь уровня легендарных футболистов.

"Я считаю Ямаля великим игроком и потенциальным обладателем Золотого мяча, но мы ведь говорим о трех лучших футболистах в истории. Марадона выиграл чемпионат мира, не имея в составе большого количества звезд, а Месси и Криштиану забивали по 50 голов в течение десяти лет. Это невероятно сложно для любого. Я считаю, что Килиан ближе к тому, чтобы достичь подобного, чем Ламин", - приводит слова Гути AS.

В текущем сезоне Мбаппе провел 20 матчей во всех турнирах, забив 25 голов и сделав четыре голевые передачи. На счету Ямаля - 16 игр, восемь голов и девять ассистов.

