Легенда "Манчестер Юнайтед": "Ливерпуль" разваливается под руководством Слота"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и экс-игрок сборной Англии Гари Невилл резко высказался о текущем состоянии "Ливерпуля". По его словам, команда Арне Слота переживает серьезный кризис и утрачивает стабильность, сообщает İdman.Biz.

"Команда сейчас в агонии. У Ливерпуля отсутствует стабильность. Не осталось веры в этот коллектив. Ждешь, когда они начнут выигрывать, но футболисты продолжают совершать ошибки. Команда Слота разваливается", - приводит слова эксперта Sky Sports.

Поводом для обсуждения стал матч 15-го тура АПЛ, в котором мерсисайдцы сыграли вничью 3:3 на выезде с "Лидсом". После этой встречи "Ливерпуль" имеет 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Критика Невилла усилила давление на команду, которая проводит один из самых нестабильных сезонов последних лет.

