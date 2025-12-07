Саудовские клубы готовы заплатить 100 млн евро за трансфер Салаха

"Αль-Иттихад" и "Аль-Хиляль" рассматриваются как главные претенденты на подписание нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха уже этой зимой.

Как сообщает İdman.Biz, по данным Caught Offside, оба клуба готовы предложить мерсисайдцам от €80 до €100 млн за переход 33-летнего египетского форварда.

Источник уточняет, что интерес к Салаху проявляют и клубы МЛС, однако они не могут конкурировать с саудовскими командами по финансовым возможностям.

Информация о возможном трансфере появилась вскоре после резонансного интервью Салаха, в котором он рассказал об ухудшении отношений с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом и заявил, что чувствует себя "козлом отпущения" в текущей ситуации.

В сезоне 2025/26 египтянин сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €45 млн.

