Второй за год скандал с веселящим газом: "Тоттенхэм" разбирается с полузащитником

"Тоттенхэм" открыл внутреннее расследование в отношении полузащитника Ивса Биссума после появления видео, на котором футболист вновь вдыхает веселящий газ. Инцидент произошел всего через год после того, как он уже был дисквалифицирован клубом за аналогичное поведение, сообщает İdman.Biz.

По данным британских СМИ, ролик был снят на вечеринке в Лондоне в ночь на 3 ноября. Поведение 29-летнего игрока вызвало серьезные вопросы внутри клуба, особенно с учетом того, что использование закиси азота в развлекательных целях в Великобритании незаконно с 2023 года.

"Тоттенхэм" подтвердил, что рассматривает произошедшее как дисциплинарное нарушение. Новый эпизод только усилил сомнения относительно будущего Биссума, который в текущем сезоне еще не провел ни одной минуты под руководством Томаса Франка.

Биссума уже был наказан за аналогичное поведение. Тогда он принес публичные извинения, признав серьезную ошибку, и сумел вернуть доверие тренерского штаба. В прошлом сезоне полузащитник провел 44 матча и отыграл полный финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Однако новый инцидент вновь поставил под сомнение его профессионализм и перспективы в клубе.

İdman.Biz