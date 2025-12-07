ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала полное расписание матчей группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Турнир с участием 48 команд пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран: Канады, Мексики и США. Матчи группового этапа продлятся до 27 июня, сообщает İdman.Biz.
11 июня
Мексика — ЮАР (Группа A) — Мехико
Республика Корея — победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Группа A) — Гвадалахара
12 июня
Канада — победитель пути А стыковых матчей УЕФА (Группа B) — Торонто
США — Парагвай (Группа D) — Лос-Анджелес
13 июня
Бразилия — Марокко (Группа C) — Нью-Йорк/Нью-Джерси
Австралия — победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Группа D) — Ванкувер
Гаити — Шотландия (Группа C) — Бостон
Катар — Швейцария (Группа B) — Район залива Сан-Франциско
14 июня
Германия — Кюрасао (Группа E) — Хьюстон
Кот-д'Ивуар — Эквадор (Группа E) — Филадельфия
Нидерланды — Япония (Группа F) — Даллас
Победитель пути В стыковых матчей УЕФА — Тунис (Группа F) — Монтеррей
15 июня
Испания — Кабо-Верде (Группа H) — Атланта
Саудовская Аравия — Уругвай (Группа H) — Майами
Бельгия — Египет (Группа G) — Сиэтл
Иран — Новая Зеландия (Группа G) — Лос-Анджелес
16 июня
Франция — Сенегал (Группа I) — Нью-Йорк/Нью-Джерси
Победитель межконтинентальных стыков — Норвегия (Группа I) — Бостон
Аргентина — Алжир (Группа J) — Канзас-Сити
Австрия — Иордания (Группа J) — Район залива Сан-Франциско
17 июня
Англия — Хорватия (Группа L) — Торонто или Даллас
Гана — Панама (Группа L) — Торонто или Даллас
Португалия — Победитель межконтинентальных стыков (Группа K) — Хьюстон или Мехико
Узбекистан — Колумбия (Группа K) — Хьюстон или Мехико
18 июня
Победитель пути D стыковых матчей УЕФА — ЮАР (Группа A) — Атланта
Швейцария — победитель пути А стыковых матчей УЕФА (Группа A) — Лос-Анджелес
Канада — Катар (Группа B) — Ванкувер
Мексика — Республика Корея (Группа A) — Гвадалахара
19 июня
Бразилия — Гаити (Группа C) — Филадельфия
Шотландия — Марокко (Группа C) — Бостон
Победитель пути С стыковых матчей УЕФА — Парагвай (Группа D) — Район залива Сан-Франциско
США — Австралия (Группа D) — Сиэтл
20 июня
Германия — Кот-д'Ивуар (Группа E) — Торонто
Эквадор — Кюрасао (Группа E) — Канзас-Сити
Нидерланды — победитель пути В стыковых матчей УЕФА (Группа F) — Хьюстон
Тунис — Япония (Группа F) — Монтеррей
21 июня
Испания — Саудовская Аравия (Группа H) — Атланта
Уругвай — Кабо-Верде (Группа H) — Майами
Бельгия — Иран (Группа G) — Лос-Анджелес
Новая Зеландия — Египет (Группа G) — Ванкувер
22 июня
Франция — победитель межконтинентальных стыков (Группа I) — Филадельфия
Норвегия — Сенегал (Группа I) — Нью-Йорк/Нью-Джерси
Аргентина — Австрия (Группа J) — Даллас
Иордания — Алжир (Группа J) — Район залива Сан-Франциско
23 июня
Англия — Гана (Группа L) — Бостон или Торонто
Панама — Хорватия (Группа L) — Бостон или Торонто
Португалия — Узбекистан (Группа K) — Хьюстон или Гвадалахара
Колумбия — победитель межконтинентальных стыков (Группа K) — Хьюстон или Гвадалахара
24 июня
Шотландия — Бразилия (Группа C) — Майами
Марокко — Гаити (Группа C) — Атланта
Канада — Швейцария (Группа B) — Ванкувер
Победитель пути A стыковых матчей УЕФА — Катар (Группа B) — Сиэтл
Мексика — победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Группа A) — Мехико
Республика Корея — ЮАР (Группа A) — Монтеррей
25 июня
Эквадор — Германия (Группа E) — Нью-Йорк/Нью-Джерси
Кюрасао — Кот-д'Ивуар (Группа E) — Филадельфия
Тунис — Нидерланды (Группа F) — Канзас-Сити
Япония — победитель пути В стыковых матчей УЕФА (Группа F) — Даллас
США — победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Группа D) — Лос-Анджелес
Парагвай — Австралия (Группа D) — Район залива Сан-Франциско
26 июня
Норвегия — Франция (Группа I) — Бостон
Сенегал — победитель межконтинентальных стыков (Группа I) — Торонто
Новая Зеландия — Бельгия (Группа G) — Ванкувер
Египет — Иран (Группа G) — Сиэтл
Уругвай — Испания (Группа H) — Гвадалахара
Кабо-Верде — Саудовская Аравия (Группа H) — Хьюстон
27 июня
Панама — Англия (Группа L) — Нью-Йорк/Нью-Джерси или Филадельфия
Хорватия — Гана (Группа L) — Нью-Йорк/Нью-Джерси или Филадельфия
Иордания — Аргентина (Группа J) — Даллас
Алжир — Австрия (Группа J) — Канзас-Сити
Колумбия — Португалия (Группа K) — Майами или Атланта
Победитель межконтинентальных стыков — Узбекистан (Группа K) — Майами или Атланта