ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала полное расписание матчей группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Турнир с участием 48 команд пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран: Канады, Мексики и США. Матчи группового этапа продлятся до 27 июня, сообщает İdman.Biz.

11 июня

Мексика — ЮАР (Группа A) — Мехико

Республика Корея — победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Группа A) — Гвадалахара

12 июня

Канада — победитель пути А стыковых матчей УЕФА (Группа B) — Торонто

США — Парагвай (Группа D) — Лос-Анджелес

13 июня

Бразилия — Марокко (Группа C) — Нью-Йорк/Нью-Джерси

Австралия — победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Группа D) — Ванкувер

Гаити — Шотландия (Группа C) — Бостон

Катар — Швейцария (Группа B) — Район залива Сан-Франциско

14 июня

Германия — Кюрасао (Группа E) — Хьюстон

Кот-д'Ивуар — Эквадор (Группа E) — Филадельфия

Нидерланды — Япония (Группа F) — Даллас

Победитель пути В стыковых матчей УЕФА — Тунис (Группа F) — Монтеррей

15 июня

Испания — Кабо-Верде (Группа H) — Атланта

Саудовская Аравия — Уругвай (Группа H) — Майами

Бельгия — Египет (Группа G) — Сиэтл

Иран — Новая Зеландия (Группа G) — Лос-Анджелес

16 июня

Франция — Сенегал (Группа I) — Нью-Йорк/Нью-Джерси

Победитель межконтинентальных стыков — Норвегия (Группа I) — Бостон

Аргентина — Алжир (Группа J) — Канзас-Сити

Австрия — Иордания (Группа J) — Район залива Сан-Франциско

17 июня

Англия — Хорватия (Группа L) — Торонто или Даллас

Гана — Панама (Группа L) — Торонто или Даллас

Португалия — Победитель межконтинентальных стыков (Группа K) — Хьюстон или Мехико

Узбекистан — Колумбия (Группа K) — Хьюстон или Мехико

18 июня

Победитель пути D стыковых матчей УЕФА — ЮАР (Группа A) — Атланта

Швейцария — победитель пути А стыковых матчей УЕФА (Группа A) — Лос-Анджелес

Канада — Катар (Группа B) — Ванкувер

Мексика — Республика Корея (Группа A) — Гвадалахара

19 июня

Бразилия — Гаити (Группа C) — Филадельфия

Шотландия — Марокко (Группа C) — Бостон

Победитель пути С стыковых матчей УЕФА — Парагвай (Группа D) — Район залива Сан-Франциско

США — Австралия (Группа D) — Сиэтл

20 июня

Германия — Кот-д'Ивуар (Группа E) — Торонто

Эквадор — Кюрасао (Группа E) — Канзас-Сити

Нидерланды — победитель пути В стыковых матчей УЕФА (Группа F) — Хьюстон

Тунис — Япония (Группа F) — Монтеррей

21 июня

Испания — Саудовская Аравия (Группа H) — Атланта

Уругвай — Кабо-Верде (Группа H) — Майами

Бельгия — Иран (Группа G) — Лос-Анджелес

Новая Зеландия — Египет (Группа G) — Ванкувер

22 июня

Франция — победитель межконтинентальных стыков (Группа I) — Филадельфия

Норвегия — Сенегал (Группа I) — Нью-Йорк/Нью-Джерси

Аргентина — Австрия (Группа J) — Даллас

Иордания — Алжир (Группа J) — Район залива Сан-Франциско

23 июня

Англия — Гана (Группа L) — Бостон или Торонто

Панама — Хорватия (Группа L) — Бостон или Торонто

Португалия — Узбекистан (Группа K) — Хьюстон или Гвадалахара

Колумбия — победитель межконтинентальных стыков (Группа K) — Хьюстон или Гвадалахара

24 июня

Шотландия — Бразилия (Группа C) — Майами

Марокко — Гаити (Группа C) — Атланта

Канада — Швейцария (Группа B) — Ванкувер

Победитель пути A стыковых матчей УЕФА — Катар (Группа B) — Сиэтл

Мексика — победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Группа A) — Мехико

Республика Корея — ЮАР (Группа A) — Монтеррей

25 июня

Эквадор — Германия (Группа E) — Нью-Йорк/Нью-Джерси

Кюрасао — Кот-д'Ивуар (Группа E) — Филадельфия

Тунис — Нидерланды (Группа F) — Канзас-Сити

Япония — победитель пути В стыковых матчей УЕФА (Группа F) — Даллас

США — победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Группа D) — Лос-Анджелес

Парагвай — Австралия (Группа D) — Район залива Сан-Франциско

26 июня

Норвегия — Франция (Группа I) — Бостон

Сенегал — победитель межконтинентальных стыков (Группа I) — Торонто

Новая Зеландия — Бельгия (Группа G) — Ванкувер

Египет — Иран (Группа G) — Сиэтл

Уругвай — Испания (Группа H) — Гвадалахара

Кабо-Верде — Саудовская Аравия (Группа H) — Хьюстон

27 июня

Панама — Англия (Группа L) — Нью-Йорк/Нью-Джерси или Филадельфия

Хорватия — Гана (Группа L) — Нью-Йорк/Нью-Джерси или Филадельфия

Иордания — Аргентина (Группа J) — Даллас

Алжир — Австрия (Группа J) — Канзас-Сити

Колумбия — Португалия (Группа K) — Майами или Атланта

Победитель межконтинентальных стыков — Узбекистан (Группа K) — Майами или Атланта

İdman.Biz