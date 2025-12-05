Месси и Роналду могут встретиться в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года

Сборные Аргентины и Португалии могут сыграть друг против друга в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года, что откроет шанс на новое очное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передает İdman.Biz.

Для того чтобы два величайших футболиста современности вновь сошлись на поле, оба коллектива должны выполнить ряд условий: победить в своих группах и успешно пройти стадию 1/8 финала.

Аргентина оказалась в группе J и сыграет против Австрии, Алжира и Иордании. Португалия получила группу K, где соперниками станут Колумбия, Узбекистан и победитель межконтинентального плей-офф (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго).

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом будущего года на территории США, Канады и Мексики. Турнир впервые будет расширен до 48 участников. Действующим чемпионом мира является Аргентина, обыгравшая Францию в финале ЧМ-2022: основное время завершилось 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

