Килиан Мбаппе признан лучшим игроком ноября в составе "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком команды в ноябре по версии журнала Mahou. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети X.

В голосовании болельщиков 26-летний француз обошел Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Винисиуса Жуниора и Арду Гюлера, став безоговорочным победителем месяца.

Это уже третья подобная награда Мбаппе в текущем сезоне: ранее он становился лучшим игроком августа и сентября.

В ноябре форвард провел выдающиеся матчи, забив семь голов и сделав одну результативную передачу в шести встречах. В поединке группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:3) Мбаппе оформил покер, став главным героем встречи.

Француз продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке "Реала", стабильно подтверждая статус одной из звезд мирового футбола.

İdman.Biz