Трамп допустил победу сборной США на чемпионате мира 2026 года

Президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года и поделился мнением о перспективах национальной сборной, передает İdman.Biz.
Трамп отметил высокий уровень подготовки турнира и работу главы ФИФА Джанни Инфантино:
"Для меня большая честь быть здесь. Джанни проделал фантастическую работу. Продажи билетов бьют рекорды. Мы уже установили рекорд - это впечатляет".
Во время общения с журналистами Трампу задали вопрос о возможной победе сборной США на домашнем чемпионате мира. Политик не стал исключать такого сценария:
"Думаю, это возможно. У многих здесь есть шанс. Конкуренция довольно жесткая, но я бы сказал, что у них есть небольшой шанс", - заявил президент США.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике - и станет первым в истории, где сыграют 48 сборных.