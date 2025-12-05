5 Декабря 2025
Трамп допустил победу сборной США на чемпионате мира 2026 года

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2025 21:32
Президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года и поделился мнением о перспективах национальной сборной, передает İdman.Biz.

Трамп отметил высокий уровень подготовки турнира и работу главы ФИФА Джанни Инфантино:
"Для меня большая честь быть здесь. Джанни проделал фантастическую работу. Продажи билетов бьют рекорды. Мы уже установили рекорд - это впечатляет".

Во время общения с журналистами Трампу задали вопрос о возможной победе сборной США на домашнем чемпионате мира. Политик не стал исключать такого сценария:
"Думаю, это возможно. У многих здесь есть шанс. Конкуренция довольно жесткая, но я бы сказал, что у них есть небольшой шанс", - заявил президент США.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике - и станет первым в истории, где сыграют 48 сборных.

