Трамп допустил победу сборной США на чемпионате мира 2026 года

Президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года и поделился мнением о перспективах национальной сборной, передает İdman.Biz.

Трамп отметил высокий уровень подготовки турнира и работу главы ФИФА Джанни Инфантино:

"Для меня большая честь быть здесь. Джанни проделал фантастическую работу. Продажи билетов бьют рекорды. Мы уже установили рекорд - это впечатляет".

Во время общения с журналистами Трампу задали вопрос о возможной победе сборной США на домашнем чемпионате мира. Политик не стал исключать такого сценария:

"Думаю, это возможно. У многих здесь есть шанс. Конкуренция довольно жесткая, но я бы сказал, что у них есть небольшой шанс", - заявил президент США.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике - и станет первым в истории, где сыграют 48 сборных.

