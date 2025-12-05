5 Декабря 2025
RU

Дональд Трамп получил Премию мира от ФИФА - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2025 21:55
16
Дональд Трамп получил Премию мира от ФИФА - ВИДЕО

Президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира Международной федерации футбола (ФИФА) в ходе церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года. Награда была учреждена в ноябре 2025 года, и Трамп стал ее первым лауреатом, передает İdman.Biz.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым мундиалем в истории, в котором примут участие 48 национальных сборных. Матчи турнира будут проходить с 11 июня по 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая Францию в финале ЧМ-2022. Основное время той встречи завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась аргентинская команда.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге в ноябре
22:11
Мировой футбол

Ламин Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге в ноябре

Юный вингер "Барселоны" продолжает впечатлять стабильной результативностью

Трамп допустил победу сборной США на чемпионате мира 2026 года
21:32
Мировой футбол

Трамп допустил победу сборной США на чемпионате мира 2026 года

Президент США высоко оценил работу ФИФА и не исключил успех национальной команды

В Вашингтоне проходит жеребьевка ЧМ-2026 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21:19
Футбол

В Вашингтоне проходит жеребьевка ЧМ-2026 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Перед жеребьевкой в четвертую корзину попали в том числе и сборные, которым еще предстоит провести решающие матчи квалификации

Флик о Ямале: "Он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения"
20:12
Мировой футбол

Флик о Ямале: "Он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения"

Тренер "Барселоны" отметил прогресс молодого нападающего и его игровую зрелость

Блаттер раскритиковал идею вручения Премии мира ФИФА Дональду Трампу
19:13
Мировой футбол

Блаттер раскритиковал идею вручения Премии мира ФИФА Дональду Трампу

Экс-глава организации назвал инициативу ошибочной и не соответствующей духу футбола
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
18:12
Футбол

"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией

Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2031 года

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом