Дональд Трамп получил Премию мира от ФИФА - ВИДЕО

Президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира Международной федерации футбола (ФИФА) в ходе церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года. Награда была учреждена в ноябре 2025 года, и Трамп стал ее первым лауреатом, передает İdman.Biz.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым мундиалем в истории, в котором примут участие 48 национальных сборных. Матчи турнира будут проходить с 11 июня по 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая Францию в финале ЧМ-2022. Основное время той встречи завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась аргентинская команда.

İdman.Biz