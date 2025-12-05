Ламин Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге в ноябре

Крайний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль стал лучшим игроком испанской Ла Лиги в ноябре. Об этом каталонский клуб сообщил в своем аккаунте в соцсети X, передает İdman.Biz.

В ноябре команда Ханс-Дитера Флика провела четыре матча чемпионата Испании, одержав победы над "Эльче" (3:1), "Сельтой" (4:2), "Атлетиком" из Бильбао (4:0) и "Алавесом" (3:1). Вингер сине-гранатовых забил три гола и отдал три результативные передачи, став одним из ключевых игроков команды в успешной серии.

До этого в течение двух месяцев подряд награду игрока месяца получал нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

İdman.Biz