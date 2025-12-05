5 Декабря 2025
RU

В Саудовской Аравии проявляют интерес к Левандовскому

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2025 04:14
18
В Саудовской Аравии проявляют интерес к Левандовскому

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), владеющий клубами "Аль-Хиляль", "Аль-Наср", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад", рассматривает возможность приобретения нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского следующим летом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ожидается, что футболисту будет предложен суперконтракт. Однако "Барселона" надеется сохранить Левандовского в своих рядах, действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига подала жалобу на фанатов "Атлетика" за оскорбления в адрес игроков "Реала"
03:10
Мировой футбол

Ла Лига подала жалобу на фанатов "Атлетика" за оскорбления в адрес игроков "Реала"

Трижды по ходу встречи фанаты оскорбляли крайнего нападающего "сливочных" Винисиуса Жуниора
"Лацио" выбил "Милан" из Кубка Италии - ВИДЕО
02:09
Мировой футбол

"Лацио" выбил "Милан" из Кубка Италии - ВИДЕО

В четвертьфинале "Лацио" сыграет с "Болоньей"
"Манчестер Юнайтед" не удержал победу над "Вест Хэмом" - ВИДЕО
01:54
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" не удержал победу над "Вест Хэмом" - ВИДЕО

"МЮ" поднялся на восьмое место в АПЛ
Криштиану Роналду инвестировал в поисковик на основе искусственного интеллекта Perplexity AI
01:34
Мировой футбол

Криштиану Роналду инвестировал в поисковик на основе искусственного интеллекта Perplexity AI

На официальном сайте Perplexity появился отдельный раздел, посвященный футболисту
Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026
00:18
Мировой футбол

Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026

На указанной жеребьевке станут известны составы 12 групп
Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"
4 Декабря 23:58
Мировой футбол

Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"

Яя Туре ушел из "Барселоны" в 2010 году

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста