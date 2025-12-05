В Саудовской Аравии проявляют интерес к Левандовскому

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), владеющий клубами "Аль-Хиляль", "Аль-Наср", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад", рассматривает возможность приобретения нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского следующим летом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ожидается, что футболисту будет предложен суперконтракт. Однако "Барселона" надеется сохранить Левандовского в своих рядах, действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

