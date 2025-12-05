5 Декабря 2025
Ла Лига подала жалобу на фанатов "Атлетика" за оскорбления в адрес игроков "Реала"

5 Декабря 2025 03:10
Ла Лига подала жалобу на фанатов "Атлетика" за оскорбления в адрес игроков "Реала"

Испанская Ла Лига подала жалобу на поведение фанатов "Атлетика" из Бильбао во время матча 19-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (0:3). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

На первой минуте встречи болельщики баскского клуба начали скандировать фразу "К черту "Реал" Мадрид, к черту "Реал" Мадрид!" Трижды по ходу встречи фанаты оскорбляли крайнего нападающего "сливочных" Винисиуса Жуниора, называя его тупым. На 55-й минуте в адрес защитника Рауля Асенсио зрители прокричали: "Асенсио, умри, Асенсио – насильник".

При этом в заявлении испанской Ла Лиги отмечается, что нормы поведения нарушали активные болельщики на фанатской трибуне, в то же время остальная часть стадиона не совершала ничего противоправного.

