2 Декабря 2025
RU

Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/2025 по версии игроков

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2025 19:54
16
Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/2025 по версии игроков

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте официально признан лучшим специалистом итальянской Серии А по итогам сезона-2024/2025. Наставник был выбран лауреатом этой награды по итогам голосования, проведенного среди футболистов чемпионата. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

Итальянский тренер возглавил клуб из Неаполя летом 2024 года. В свой первый же сезон под руководством этого специалиста команда завоевала чемпионский титул.

По результатам чемпионата Италии 2024/2025 годов "Наполи" финишировал на первой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 82 очка в 38 проведенных турах. Отрыв неаполитанцев от миланского "Интера", занявшего второе место, составил одно очко.

За весь сезон подопечные Конте пропустили 27 голов, что является лучшим показателем в лиге по оборонительным действиям.

В текущем розыгрыше Серии А "Наполи" занимает вторую строчку в таблице. После 13 проведенных матчей в активе команды 28 очков.

İdman.Biz

