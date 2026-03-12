Вальверде о хет-трике в ворота "Сити": "Давно так не наслаждался игрой"

Федерико Вальверде назвал победный матч против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов лучшим в своей карьере. Уругвайский полузащитник, оформивший хет-трик, заявил: "Невероятно, о таких вечерах ты всегда мечтаешь. Это точно мой лучший матч, особенно в плане голов. Сегодня я получал удовольствие, давно не было такого наслаждения от игры".

Как сообщает İdman.Biz, футболист отметил важную роль тактических наработок тренерского штаба Альваро Арбелоа.

"Я стараюсь ходить вперед, об этом просит тренер. Сегодня у нас было больше игроков, контролирующих мяч, поэтому я старался больше выдвигаться вперед. Мы много прорабатывали то, как соперник идет в персональный прессинг при ударах от ворот. Мы быстро действовали в атаке и извлекали из этого выгоду", — сказал Вальверде в эфире Movistar.

Игрок также призвал партнеров сохранить концентрацию перед ответной встречей в Англии, отметив, что к игре в Манчестере нужно отнестись так, "будто счет 0:0".

"Мы должны относиться друг к другу как к братьям. Мы можем добиться больших успехов, если будем работать как одно целое", — резюмировал полузащитник.

Отметим, что Федерико Вальверде стал первым полузащитником в истории "Реала", оформившим хет-трик в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского клуба.