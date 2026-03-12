Ракитич: "Реал" совершил ошибку, отпустив Модрича"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал уход Луки Модрича из "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, хорватский футболист считает, что мадридский клуб допустил ошибку, позволив ветерану покинуть команду прошлым летом.

"Им нужно было настоять, чтобы он остался в "Реале". Они совершили большую ошибку. Лука показывает, что в футболе нет возрастных ограничений", - сказал Ракитич.

Он также отметил, что в нынешней ситуации главный тренер мадридского клуба мог бы вновь рассчитывать на опытного полузащитника.

"Учитывая, как сейчас складываются дела в Мадриде, уверен, что главный тренер с удовольствием увидел бы его в составе", - добавил Ракитич.