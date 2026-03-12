12 Марта 2026
Бывший полузащитник "Челси" раскритиковал стиль "Арсенала"

12 Марта 2026 13:49
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микель подверг жесткой критике игровой стиль "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист высказался в эфире Talksport о том, что команда Микеля Артеты слишком сильно полагается на стандарты.

"Я смотрю, как сейчас играет "Арсенал", и вижу, что они полагаются исключительно на угловые. Ты потратил почти миллиард, Артета, почти миллиард. И говоришь, что единственный способ выигрывать матчи - это угловые? Это смешно. Их победы уродливы. Единственная причина, по которой фанаты "Арсенала" не жалуются на стиль футбола, - это то, что они лидируют в лиге. Если бы они не были на вершине таблицы, болельщики бы говорили, что не получают удовольствия от такого футбола", - отметил бывший хавбек.

Оби Микель также заявил, что считает спорными некоторые действия игроков "Арсенала" при стандартах: "Посмотрите, что они делают на угловых. Они мешают вратарю, хватают игроков, не дают им прыгнуть. Я смотрел матч против "Челси": Деклан Райс держал защитника, чтобы тот не смог сыграть головой. Как рефери мог этого не увидеть? Даже VAR ничего не сделал. Нужно остановить это. Если этого не сделать, все команды начнут так играть. Для меня это не по правилам", - заявил Оби Микель.

Он также отметил, что не будет считать "Арсенал" полноценным чемпионом английской Премьер-лиги (АПЛ), если команда продолжит выигрывать таким образом.

"Эта команда отчаянно хочет выиграть Премьер-лигу, потому что не брала титул больше двадцати лет. Но если они будут побеждать таким образом, я не признаю их чемпионство. Для меня это будет обман", - сказал бывший игрок.

Отметим, что после 29 туров "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 67 очками.

İdman.Biz
