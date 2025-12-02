2 Декабря 2025
"МЮ" и "Челси" начали переговоры о трансфере защитника Бразилии

2 Декабря 2025 08:10
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" включились в борьбу за одного из самых перспективных игроков Бразилии - 17-летнего защитника Луиса Эдуардо из "Гремио".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на As, оба английских клуба уже начали переговоры по поводу возможного трансфера и могут сделать официальные предложения в ближайшие недели.

Контракт Луиса Эдуардо с "Гремио" действует до мая 2028 года, а сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 60 млн евро. Именно такую сумму должен заплатить клуб, желающий получить права на молодого защитника.

За основную команду "Гремио" футболист успел провести лишь один матч, однако проявил себя на международном уровне. В составе сборной Бразилии U17 он сыграл 13 матчей и забил 3 гола, а в ноябре стал участником юношеского чемпионата мира.

